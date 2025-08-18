放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。8月10日（日）の放送は、登山家の渡邊直子さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、渡邊直子さん、宇賀なつみ◆看護師の仕事を続けながら14座を制覇今回は、日本人女性で初めて標高8,000メートル級の山々14座をすべて制覇し