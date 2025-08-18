【anemoi】 2026年1月30日 発売予定 価格：初回限定版 10,780円 DL版 7,700円 ビジュアルアーツは、ゲームブランド「Key」によるPC用恋愛アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」を2026年1月30日に発売する。価格は初回限定版が10,780円、DL版が7,700円。 「anemoi」は、2020年6月26日にKeyより発売された「Summer Pockets REFLECTION BLUE（サマ&