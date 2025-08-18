この記事は2025年8月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。記録的な暑さが続く毎日。エアコンや扇風機を使っても、キッチンや洗面台など冷房機器から遠い場所は暑くなりがち。熱中症対策が必要な今の時代だからこそ、暑さを乗り切るアイテムをもう1つプラスしたいものです。おすすめなのが、爽やかな風とヒンヤリしたミストが組み合わさ