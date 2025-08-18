Image: cono0430 / Shutterstock またケンカが起こりそう！サム・アルトマンとイーロン・マスクのライバル関係が、ますます強くなりそうな展開になってきました。これまでふたりは、どちらがより高度なAIモデルを持っているかで争ってきましたが、次は脳チップインプラントの業界で戦いを繰り広げることになるかもしれません。脳チップ界に参入するアルトマンThe Financial Times紙は、OpenA