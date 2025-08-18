（画像：JR東日本）夏は音楽フェスの季節。多数のアーチストが出演する「フジロックフェスティバル’25」や「サマーソニック2025」のほか、単独で全国ツアーするアーチストも多い。その一つが音楽ユニットのYOASOBI（ヨアソビ）。コンポーザーのAyaseさんとボーカルのikuraさんの２人組で、2025年７月から11月まで続く「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA（ワンダラ）」では、熊本、北海道、静岡、鳥取など14道県を訪れる。ワンダラ