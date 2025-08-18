ドル円１４７．５０近辺、ユーロドル１．１６８５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は147.50近辺、ユーロドルは1.1685近辺での推移。ドル円は147円台での揉み合いからやや上値を試している。ユーロドルはロンドン序盤に下押しされたあとは、1.1670-90レベルでの取引が続いている。いずれも目立った動意は見られず。 USD/JPY147.48EUR/USD1.1683