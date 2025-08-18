21:15 カナダ住宅着工件数（7月） 予想26.0万件前回28.37万件 21:30 カナダ国際証券取扱高（6月） 予想N/A前回-27.9億カナダドル 23:00 米NAHB住宅市場指数（8月） 予想34.0前回33.0 19日 1:45ボウマンFRB副議長、ブルームバーグTV出演 米国・ウクライナ首脳会談欧州委員長やNATO事務総長、独英伊首相、仏大統領らも参加 ※予定は変更されることがあります。