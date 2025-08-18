バスケットボールFIBAアジアカップで中国が準優勝したことについて、中国のスポーツ記者からサッカーの中国代表と比較して高く評価する声が上がっている。中国のスポーツメディア・射門中国が18日に伝えた。17日に行われた決勝でオーストラリアと対戦した中国は、89-90と1点差で惜敗し準優勝だった。3位にはイランが入った。なお、日本はトーナメント初戦でレバノンに敗れた。中国のスポーツ記者・徐江（シュー・ジアン）氏は「正