『ウマ娘 プリティーダービー』や『グランブルーファンタジー』などを手がけるゲーム会社が16日、千葉・松戸市で地元自治体、小学生向けのプログラミング教育事業を手がける会社と小学生を対象としたプログラミングのワークショップを開催し、松戸市の小学生がオリジナルのゲーム作りに挑戦しました。松戸市のアートスポットまつどで行われたのは、プログラミングワークショップ『Cygames presents Tech Kids CAMP in MATSUDO』。