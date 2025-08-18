Chageが、恒例のバースデー公演をビルボードライブ大阪、東京にて2026年1月に開催する。 （関連：サザンは40年ぶりに香川県・高松へ福山雅治、Chage、松任谷由実……数十年ぶりの地方公演） 本公演は、68歳を迎えるChageが届ける“今の音”を詰め込んだ、年の始まりにふさわしいスペシャルステージに。チケットは、9月19日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月26日より一般販売が開始となる。