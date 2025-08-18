俳優の池松壮亮が18日、都内で開催された映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』完成披露試写会イベントに、麻生久美子、永瀬正敏、佐藤浩市、オダギリジョーと共に出席。コロナ禍に共演していたオダギリから本作の設定を聞いた時の心境を語った。【写真】監督を務めたオダギリジョー本作は、2021年にNHKで放送されたテレビドラマ『オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ』の映画版。ドラマに引き続きオダギリが