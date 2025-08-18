今年３月末でフジテレビを退社し、フリーに転身した椿原慶子アナウンサー（３９）が１４日、４カ月ぶりにインスタグラムを更新。「とっても久しぶりに、お仕事でした」と報告した。不動産開発などを手がける会社の決算説明会ＹｏｕＴｕｂｅライブ配信の司会を担当したそうで、「皆さんに温かく迎えていただき無事に終了しました」と報告。黒いパンツに黒いパンプスで知的で上品な美貌に「素敵な表情」「可愛い」などの声が寄せ