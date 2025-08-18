嵐の櫻井翔が主演する１６日の日本テレビ「放送局占拠」は、第６話が放送された。刑事・武蔵（櫻井）が対峙する武装集団「妖（あやかし）」のリーダー「般若」の正体が、武蔵の義弟で刑事の伊吹（加藤清史郎）だと判明。妖結成の経緯が明かされるとともに、伊吹をスカウトしたはずの青鬼（菊池風磨）が監禁されている姿が映された。公式インスタグラムにアップされた次回予告では伊吹と青鬼が銃口を突きつけ合う映像に合わせ