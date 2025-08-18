オーケーみなとみらい本社ビル（資料写真）食品スーパーのオーケー（横浜市西区）は１８日、関西圏の出店計画を発表した。９月から冬場にかけ、兵庫県内で４店舗を予定。２０２６年以降も進出を強める計画だ。同社は２４年１１月に大阪府東大阪市から関西に進出し、２５年１月に兵庫県内に西宮市を皮切りに開店。９月に尼崎市、１０月に伊丹市に広げ、今冬に神戸市内に２店舗をオープンする。オーケーによると、関東圏内の出