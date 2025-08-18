巨人は１８日、２４年のパリ五輪ブレイキン女子で金メダルを獲得した湯浅亜実（ダンサー名＝ＡＭＩ）が２３日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で始球式を務めると発表した。当日は巨人のオフィシャルパートナー・ＮＩＫＥの冠試合「ＫＡＲＡＤＡＫＡＲＡＤＡＹ２０２５」として開催。「ＫＡＲＡＤＡＫＡＲＡ」はスポーツを通じて女性をはじめとした子どもたちをサポートする助成プログラムで、今年３月に巨人とＮＩＫＥが協同し