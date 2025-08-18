タレントの時東ぁみ（３７）が１８日にインスタグラムを更新し、夏コーデを披露した。「もう残暑なの！？！夏が終わっちゃう前に着たい洋服がまだまだあるのよ！キャミとかタンクトップとかショートパンツとか！もう少し夏を感じたいな〜」とコメントした時東。デニムパンツに黒のキャミソール姿をアップし、「まだまだ夏大好き残暑寂しい別に睨んでないよ？ｗ不在票握ってるｗ」とハッシュタグを付けた。この投稿