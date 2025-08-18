今年は戦後80年。国の特別天然記念物・トキの保護活動の第一人者、村本義雄さんも戦争を経験した一人です。陸軍に自ら志願し、異国の戦地で奮闘した壮絶な日々の記憶。今年、100歳を迎えた村本さんの生き様に迫ります。「戦争っていうのは殺し合いですよ、人間の。そこへ私がすすんで行ったっちゅう。」石川県羽咋市に住む、村本義雄さん（100）。陸軍に入ったのは1943年、まだ徴兵年齢にも満たない18歳の時でした。「これは村の徴