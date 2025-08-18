【ラ・リーガ】マジョルカ 0−3 バルセロナ（日本時間8月17日／ソン・モイシュ）【映像】「衝撃ハイキック」がバルサGKを襲った瞬間あまりに衝撃的な“ハイキック”だった。マジョルカのFWベダト・ムリキが、ゴール前で足を振り上げバルセロナのGKジョアン・ガルシアに直撃。VAR判定の末にレッドカードを食らった。2025-26シーズンのラ・リーガが開幕し、浅野拓磨が所属するマジョルカは、昨シーズン王者のバルセロナとホーム