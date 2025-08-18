全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１８日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われた。水球で金沢市工が２回戦を突破し、準々決勝へ進んだ。富山北部・富山第一（富山）との北陸対決を制して準々決勝進出を決めた金沢市工・中村橙滋主将（３年）は「（富山北部・富山第一と）以前対戦した時は接戦だったが、今日は自分たちが得意としているプレスからのカウンターの速さがよく生かせていた。チームで守