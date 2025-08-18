8月17日深夜放送のテレビ東京系『乃木坂工事中』にて、乃木坂46の梅澤美波が、人生の中で影響を受けた番組について語った。【関連】乃木坂46梅澤美波、孤高の存在だった！？3期生オーディション当時を回想「ビビられてて」今回の放送では、メンバーそれぞれが“人生に影響を与えたエンタメ”を円グラフにして紹介する企画を実施。この中で、梅澤は、バナナマン（日村勇紀・設楽統）がMCを務める同番組の名前を挙げた。その理由につ