お笑いコンビ「納言」の薄幸（32）が18日、コンビのYouTubeチャンネルに出演。入院中に見舞いで一番うれしかったものを明かした。幸は7月29日に体調面での不調が見られることから、精密検査のため検査入院することが発表され、11日間入院していた。当初の入院は3週間の予定だったと明かし「気合で」11日での退院となった。入院前から薬を飲んでいたこともあり、初日に医師から「ちょっと良くなっていますね」と言われるほど