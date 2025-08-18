モデルでタレントの藤田ニコル（27）が、16日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）に出演。リスナーとのやり取りを通して“美容に関する後悔”を赤裸々に語った。この日は「あなたがうぬぼれてしまったこと」をテーマでメールを募集。その中で自身の“うぬぼれエピソード”について藤田は「今28歳の代になって。若い頃の自分に一番伝えたいのは“ちゃんと日焼け止めを塗りなね”ってこと」と切り出した。