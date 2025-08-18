大雨の影響で崩れた熊本県玉名市の道路沿いののり面＝11日内閣府は18日、全国の幅広い範囲で6日から発生した大雨被害について、対象地域を限らない「激甚災害（本激）」に指定する見通しだと発表した。大雨では、これまで熊本や富山など12県で浸水などの被害を確認。ほかに北海道や京都府でも被害があったことが判明した。石破茂首相は官邸で記者団に「一日も早く元の暮らしを取り戻すことができるよう、自治体と緊密に連携し