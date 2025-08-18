消防隊員２人が死亡した大阪・道頓堀のビル火災で、発生から約９時間経って火が消し止められました。消防によりますと、この火災では病院に救急搬送されたのは死亡した２人を含め７人にのぼるということです。１８日午前、大阪市中央区宗右衛門町のビルが焼ける火災があり、近くの飲食店にいた２０代の女性１人と消火活動にあたっていた消防隊員６人が病院に搬送されました。このうち浪速消防署に所属する消防司令の森貴志さ