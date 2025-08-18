（資料写真）県高校野球秋季大会の地区予選は１８日、県内２地区で行われ、厚木北が９―２で相模原城山に７回コールド勝ち。相模原中等も大和東・相模向陽館に９―０で７回コールド勝ちを収めた。舞岡は逗子開成に１２―１０で競り勝った。１８日までに県大会出場を決めたのは次の通り。【横浜南・横須賀地区】舞岡【北相地区】厚木北、大和西