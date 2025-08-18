お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、マクドナルドの「ハッピーセット」を巡る転売騒動について言及した。同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。一連の経緯を説明した上で、粗品は定番ツッコミ「ただぁ!」を発動。「もうハッピーセットのおもちゃは