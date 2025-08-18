タケシさん（仮名・37歳）との話し合いを終え、再構築を選択したミカさん（仮名・35歳）。その場ではタケシさんの深い反省の言葉に、ミカさんの心も少し和らいだ。しかし、この日の話し合いは、あくまで不倫の事実が明らかになった最初の一歩に過ぎなかった。ミカさんは、タケシさんのスマートフォンに残されていたやりとりをさらに深掘りしていくと、驚くべき事実が次々と明らかになっていく。『同僚女性3人と同時不倫して