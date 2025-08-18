この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの投稿です。 アイスにまつわるほっこりエピソード 小学3年生男児の親であるぺんたぶさん。ある日のこと、息子さんは31アイスが何より大好きで、アイスを買いに出る前に31のメニューを事前にチェックしているそう。「今日はこれを買う」と決めて家を出るのに、お店についたらまさかの…。 わが家