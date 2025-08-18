Image: Amazon | 画像はKindle Colorsoft しかも廉価版。The Vergeによると、今年7月に日本でも発売開始されたKindleのカラー版「Kindle Colorsoft」の新機種が、密かにテストされているとのこと。どうやら、Redditにその試作機が投稿されていたようで（現在投稿は削除されています）、その写真から「Kindle Petit Color」という文字が確認できました。Redditの投稿には「Colorsoftよりも画