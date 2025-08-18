『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した峰島こまきアイドル歴8年の"生粋のアイドル"峰島こまきが、8月18日（月）発売『週刊プレイボーイ35号』のグラビアに初登場！小柄な150?にグッと詰まった魅力を余すところなくお届けします。【写真】峰島こまきの初登場グラビア＊＊＊■豪雨で真っ暗の中海へと走って......――週プレのグラビア初登場！撮影テーマはあったんですか？峰島「スクスマ」（アイドルグループ「SCRAMB