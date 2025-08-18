この記事では、息子の写真を見た義母が「スマホやタブレットを見せないように」とLINEで注意をしてきたという投稿を紹介します。ベビーモニターとして使っているタブレットが見て普段からタブレットを見ていると勘違いした義母。視力低下の原因になるから注意してと投稿者さんに言ってきたそう。確認も取らず、たった1枚の写真から勝手に判断して指示をしてきたことに対して投稿者さんはモヤモヤした気持ちになったそ