青海省の可可西里（フフシル）では午後3時、高原に降り注ぐ太陽の光にやや暖かさが感じられ始める。チルー（チベットカモシカ）が餌を探すピークにあたるこの時間帯に、卓乃湖畔に歩き方がややぎこちない「チルー」が姿を現した。その足取りは軽やかではなく、体つきもややふっくらとしている。新華社が伝えた。草を食べていたチルーたちは、この新しくやって来た「仲間」に興味津々の様子で、次々と餌探しをやめ、顔を上げてこの