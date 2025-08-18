2025年9月26日(金)、キスミー フェルムのベースメイクシリーズ「ベースディレクション」から、肌のポテンシャルを引き出す新作ルースパウダーが登場します。プロテイン※1やナイアシンアミドなどの美容成分を贅沢に配合し、光テクノロジーでふっくらとしたハリ感※2とツヤを演出。便利なミラー付きコンパクトは持ち歩きにもぴったりで、お直しメイクも楽しくなりそうです。 プロ