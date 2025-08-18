グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」は、8月20日（水）から、テレビアニメ『クレヨンしんちゃん』と初コラボレーションした「クレヨンしんちゃん×CASETiFY」コレクションを、全国の店舗や公式オンラインストアで発売する。【写真】自分好みにカスタマイズ可能！注目のカスタムケース■ユニークなテックアクセサリーも今回発売される「クレヨンしんちゃん×CASETiFY」は、ファンに親しまれて