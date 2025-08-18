福岡県警小郡署は18日、小郡市の住民宅固定電話に16日午後1時ごろ、国際電話番号から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。自動音声ガイダンスで「あなたの電話機器が2時間以内に停止します。詳しく知りたい方は1を押してください」などと流れた。1を押すと電力会社をかたる男から「あなたは事件に巻き込まれている。今から取り調べを行う」などと言われる不審電話だった。