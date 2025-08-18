今月、九州地方をはじめ各地で相次いだ大雨について、政府は「激甚災害」に指定し自治体を支援する方針です。石破首相は18日午後、「全国を対象に激甚災害指定する」との方針を記者団に明らかにしました。6日から九州地方など全国で相次いだ記録的な大雨では、すでに、熊本県、鹿児島県、山口県、石川県にある17の市と町で災害救助法の適用が決まっています。こうした中、政府は、農地や農業施設などの復旧にかかる費用の見込み額