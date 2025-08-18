オダギリジョー 池松壮亮、麻生久美子、永瀬正敏、佐藤浩市、オダギリジョー監督が18日、都内で行われた『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（９月26日公開）完成披露試写会に登壇した。編集までを手掛けるオダギリジョーは冒頭の挨拶で「実は…上映するものが完成品ではないんです。間に合わなかったんです。本当に申し訳ないです。ごめんなさい。一つ前のバージョンになるんです。でも大した差はない