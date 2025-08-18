加齢や運動不足で落ちにくくなる腰周りの贅肉。そんな悩みにおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【三日月のポーズ】です。お腹・腰周り・太ももまで一度に伸ばし、筋肉をバランスよく刺激することで、くびれ作りと姿勢改善の両方にアプローチ。無理なく続けながら、くびれウエスト復活をめざしましょう。🌼くびれが出現！？１日10回【腰まわりを引き締めて細ウエストに導く】簡単エクササイズ三日月のポーズ（１）床に直立し