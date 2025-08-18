A.B.C-Zが3ヶ月連続配信リリース第一弾となる楽曲「Cocktail」の詳細を発表した。リリースは8月22日。作詞・作曲はシンガーソングライターの竹内アンナが担当しており、独特の浮遊感漂うミドルテンポが気持ちの良いナンバーに仕上がっており、A.B.C-Zにとってもロマンティック溢れる新境地な1曲。アートワークも独特の空気感が漂っており、楽曲に期待が高まる。今後は9月19日に配信シングル第二弾「すれ違う笑顔 さよならのキスを