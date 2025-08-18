夏休みでにぎわうかごしま水族館に、きょう18日、新たなジンベエザメが仲間入りしました。現場から坂元キャスターに伝えてもらいます。 かごしま水族館の入口はいってすぐに広がる黒潮大水槽。こちらにきょう18日から仲間入りしたのが、ジンベエザメの「11代目ユウユウ」。 全長4．2メートル、重さおよそ500キロの若いオス。 かごしま水族館では、2000年から鹿児島近海で捕獲されたジンベエザメに「ユウユウ」の愛