いゔどっとが、ニューデジタルシングル「エラー！」を8月20日にリリースする。本作は、いゔどっと自身が作詞・作曲・アレンジを手がけたセルフプロデュース作品。「人生＝ボーナスステージ」という独自の視点から、エラーやバグといったゲーム的モチーフを日常の思い通りにいかない出来事に重ね合わせ、理不尽で不器用な現実を、どこか笑い飛ばすような世界観を展開している。力強くもどこか無様な足取りを映し出す歌