鹿児島市で18日、火事があり、住宅２棟などを焼きました。 警察によりますと、18日午前11時半ごろ、鹿児島市小川町で「住宅の2階から火が出ている」と通行人から消防に通報がありました。 火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で無職・稲森律子さん(77)が管理する空き家の木造２階建て住宅１棟と、隣接する無職・村田日出子さん(79)の鉄筋３階建て住宅１棟が全焼しました。また、2棟と隣接する4階建てアパӦ