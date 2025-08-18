プチプラながらトレンド感も高く、日常使いしやすいカラー展開で人気の【セザンヌ】。2025年8月下旬発売の新作＆新色リップが、またもや大人世代の心をつかみそうです。そこで今回は、うるおいと美発色を叶えるスティックリップ、みずみずしい濡れツヤティント、そして大ヒット「影色リップメイカー」の淡色新色を先行レビューします。🌼汗ばむ夏もお洒落顔をキープ！今っぽ質感を叶える【超優秀な最新コスメ】３選ロングセ