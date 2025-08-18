「最近、彼の態度が少し冷たい…」なら、あなたの何気ない行動が、無意識のうちに彼の気持ちを冷めさせてしまっている可能性が。恋愛は言葉よりも“態度”が関係性を左右するものです。そこで今回は、男性が距離を置きたくなる「女性の行動」を紹介します。過剰なスキンシップ距離を縮めようとボディタッチを多用すると、男性のペースを乱してしまうことがあります。男性は自分のタイミングを大事にする傾向があり、急な接近はプレ