わーすたが8月11日、東京・豊洲PITにて＜The World Standard〜君と鳴らす Summer Chuuuuuuuu-n!!!!〜＞を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真今年3月にはLINE CUBE SHIBUYAにて、グループ結成10周年記念ライブ＜わーすた 10th Anniversary LIVE「The World Standard〜10周年も愛されちゃいます！〜」＞を成功させたわーすた。本ライブでは前後半の2部構成を展開し、後半では観客へのサプライズでバン