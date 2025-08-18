18日午前、埴科郡坂城町で作業中の草刈り機が横転し、乗っていた55歳の男性が下敷きとなり死亡しました。死亡したのは坂城町に住む就労施設作業員の55歳の男性です。18日午前10時半すぎ、「男性が乗用草刈り機の下敷きになって反応がない」と、同僚から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、男性は心肺停止の状態で上田市内の病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。警察は、男性が草刈り機で1人で