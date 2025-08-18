宮内庁は１８日、公式インスタグラムで、秋篠宮家と常陸宮家、三笠宮家、高円宮家に関する投稿を始めた。同庁のインスタは昨年４月に運用が始まり、フォロワーは約２０６万人に上る。これまでの投稿は天皇、皇后両陛下の公務が中心で、皇族の方々の公務や人柄も広く知ってもらう狙いがある。宮内庁によると、宮家関連の投稿は月１回の予定。両陛下の長女愛子さまの単独公務についても、両陛下の関連の投稿として発信していくと