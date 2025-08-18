調整主導の展開、円売り一服ドル円１４７円台前半で揉み合い＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円売りが一服している。東京市場では日経平均の上昇とともにドル円は147円付近から147円台後半へと買われた。その後は上昇一服となり、ロンドン時間には147円台前半での揉み合いが続いている。欧州株は上値重く推移しており、リスク選好の動きは後退。米ウ首脳会談を控えて不透明感がある面も指摘される。ユーロ円は172