「訓練中に隊員2人と連絡とれず」 陸上自衛隊 日出生台演習場（2024年） 陸上自衛隊玖珠駐屯地によると、大分県にある日出生台演習場で訓練を行っていた西部方面戦車隊の隊員2人と連絡が取れなくなった。 捜索を行っていたところ、2人は18日の午前0時6分頃、演習場内で心肺停止の状態で発見された。 2人は病院に搬送するために要請した消防によって、発見から約1時間後に死亡が確認されたという。 亡くなった