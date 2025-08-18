韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「많이 기다렸지?（マニ キダリョッチ）」の意味は？「많이 기다렸지?（マニ キダリョッチ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、相手を待たせてしまったときに使う言葉です。「많이 기다렸지?（マニ キダリョッチ